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الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله

منذ دقيقة واحدة
الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي الاردني القدير محمود سليم أبو عبيد.
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الأحد من مسجد صدام في مدينة الحصن لواء بني عبيد إلى مقبرة الحصن.
وتقبل التعازي في ديوان آل أبو عبيد في مدينة اربد قرب دوار القبة يوم الأحد بعد الدفن ويوم الإثنين بعد صلاة العصر، على أن يتم استقبال المعزين في عمان بعد صلاة عصر الثلاثاء في موقع يعلن عنه لاحقا وفقا لما اعلن ابنه عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.
ويعتبر أبو عبيد من رجالات الرعيل الأول في الإعلام الأردني والعربي، فقد عاصر عددا من المسؤولين المؤثرين في مسيرة الأردن السياسية والإعلامية، لينقل خبراته فيما بعد إلى الإعلام الخليجي حيث انتقل للعمل في إذاعات الخليج، و ساهم بالعمل و تأسيس بعض إذاعاتها.
انا لله وانا اليه راجعون


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