شراكات استراتيجية وجوائز مرموقة: أمنية تتصدر المشهد التقني في عام 2024

وطنا اليوم:سجلت شركة أمنية، التابعة لمجموعة Beyon البحرينية، سلسلة من الإنجازات البارزة في 2024، مؤكدة التزامها المستمر على مدار 19 عاماً بتقديم الخدمات والحلول المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات في عالم الاتصالات. من خلال شراكات استراتيجية، عززت أمنية ريادتها في القطاع عبر التوسع في تغطية الجيل الخامس وتحسين الخدمات الرقمية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. كما فازت بجائزتين مرموقتين في المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس رؤيتها في تقديم تجربة متميزة تلبي احتياجات عملائها والمجتمع.

شبكة أمنية … الأسرع في الأردن

وفي إنجاز يؤكد تميّز أمنية في سرعة شبكة الخلوي لمشتركيها في جميع أنحاء المملكة، سمّت “Speedtest Awards by Ookla”، الموقع العالمي والرائد في قياس سرعات الشبكات، شبكة شركة أمنية، كأسرع شبكة خلوي في المملكة لعام 2023، لتتوّج هذه الجائزة جهود أمنية المتواصلة لتقديم أفضل تجربة إنترنت لعملائها.

اعتمادية أفضل بيئة عمل من Great Place to Work®

حصلت شركة أمنية في عام 2024، على شهادة أفضل بيئة عمل، التي تمنحها Great Place to Work®، لتكون أول مشغل اتصالات في الأردن، يحصل على هذه الشهادة، وبما يجسّد مساعي أمنية الدائمة لتهيئة الظروف الملائمة لبيئة العمل، وإيمان الشركة بأثر تحسين هذه البيئة على الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.

المباشرة ببناء مركز بيانات حاصل على شهادة الدرجة الثالثة (Tier III)

بدأت شركة أمنية في 2024 بناء مركز بيانات جديد في عمّان حاصل على شهادة الدرجة الثالثة (Tier III)، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة ودعم البنية التحتية الرقمية في الأردن. يتميز المركز بتصميم متطور يتوافق مع المعايير العالمية، ويعتمد على أحدث التقنيات ويوفر سرعات عالية ومرونة للشركات في التوسع والتكيف مع بيئات الأعمال المتغيرة.

بدء مشروع تطبيق أنظمة خدمة العملاءCX ونظام تخطيط موارد المؤسسات Oracle Fusion

أعلنت شركة أمنية في 2024 عن بدء مشروع تطبيق أنظمة خدمة العملاء المتطورة CX بالتعاون مع شركةTecnotree ، المنصة الرقمية العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات السحابية. ويأتي هذا المشروع إدراكاً من أمنية لأهمية التكنولوجيا في تحسين تفاعلات الأعمال الحديثة، حيث يهدف إلى تبسيط إدارة بيانات العملاء وتقديم تجربة متميزة تضع العملاء في صدارة أولويات الشركة.

كما بدأت أمنية بالانتقال لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات أوراكل(Oracle) ، الذي يدمج وظائف الأعمال المختلفة في منصة واحدة قائمة على السحابة، لتعزيز الكفاءة، وتقليل الكلف، ودعم العمليات العالمية، وتوفير ميزات متقدمة مثل التحليلات الفورية، والتعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي، مما يساعد بزيادة المرونة في العمل، وفي اتخاذ قرارات أفضل.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الشبكة

وأعلنت شركة أمنية في 2024 عن شراكة جديدة تجمعها مع شركة إريكسون العالمية لتطوير أداء الشبكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير خلال عمليات تشغيل الشبكة في الأردن. وتؤكد هذه الخطوة التزام أمنية بتوفير أفضل تجربة لعملائها، وتعد خطوة مهمة في تطوير شبكتها وتحسين جودة الخدمة، مع الحرص على تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز استراتيجيات الاستثمار في تطوير الشبكة.

إطلاق خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي”

في خطوة تهدف لتبسيط إجراءات تسجيل مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا، أطلقت شركة أمنية في عام 2024 خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي” باستخدام نظام “اعرف عميلك إلكترونياً (eKYC)، لتقدّم هذه الخدمة تجربة سلسة وآمنة لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا، من خلال تمكينهم مباشرة من توثيق خطوطهم بسهولة وأمان من خلال تطبيق أمنية أو من خلال الوكلاء الفرعيين المعتمدين للشركة، باستخدام الهوية الشخصية أو الرقمية (سند) أو جواز السفر.

إطلاق تقنية Wi-Fi 7

ولأول مرة في المملكة، أطلقت شركة أمنية مطلع عام 2024، الجيل السابع من تقنية الواي فاي (Wi-Fi 7) بالشراكة مع هواوي ، في ظل ما تقدمه هذه التقنية من إمكانيات فنية عالية لعملائها في قطاع الأعمال، من حيث السرعة في نقل بيانات وسعة التحميل الأكبر والكفاءة الأفضل من الإصدارات السابقة، وبما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وقيمة مضافة لعملاء أمنية من المؤسسات والشركات.

إطلاق النسخة المُحدثة والمطورة من متجر أمنية الإلكتروني

وفي عام 2024، أطلقت شركة أمنية النسخة الجديدة والمطورة من متجرها الإلكتروني، ضمن جهودها المستمرة لتوفير أفضل الخدمات لعملائها وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني، وبتصميم حديث وأداء محسن يهدف إلى تقديم تجربة تسوق رقمية سلسة وأكثر فعالية، من حيث تحسين جميع صفحات الموقع وتعزيز أدائه الشامل، مما يسهم في زيادة وضوح المحتوى الجديد والعروض الترويجية.

شراكة استراتيجية مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية

وفي منتصف عام 2024، أعلنت شركة أمنية عن شراكة استراتيجية تجمعها مع مؤسسة ولي العهد، وجامعة الحسين التقنية، تقوم على دعم البرامج والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وبرامج التدريب وتطوير المهارات لطلبة جامعة الحسين التقنية في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا وبما ينسجم مع استراتيجية أمنية في تبني البرامج والمبادرات تلك التي تتعلق بدعم الشباب وتأهيلهم وبرامج التطوع، وإحداث أثر إيجابي في المجتمع الأردني.

برامج متنوعة وجوائز مرموقة في المسؤولية الاجتماعية

واصلت شركة أمنية في العام 2024 تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية المتنوعة التي تغطي قطاعات واسعة، انعكست إيجابا على هذه القطاعات، وقد توجتها بجائزتين مرموقتين في المسؤولية الاجتماعية: الأولى هي جائزة المسؤولية الاجتماعية الدولية (International CSR Excellence Award) بالمستوى الذهبي عن فئة قطاع المرافق والمبادرات المجتمعية، تقديراً لمشروعها “فرصة” الذي أطلقته في 2021 لإعادة تأهيل وترميم الساحات في مدارس حكومية بكلفة تزيد عن مليون دينار. أما الثانية، فكانت جائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية من مجلة الأعمال الدولية(International Business Magazine) ، تقديراً لمساهمتها في تحسين البيئة التعليمية. بنهاية 2024، أعادت أمنية تأهيل وبناء ساحات 24 مدرسة، استفاد منها حوالي 16,000 طالب وطالبة و66,000 فرد من المجتمع المحلي.

كما أسهمت أمنية بدعم الرياضة الأردنية وتعزيز تنافسية الفرق الرياضية البارزة في المملكة، ومنها رعاية ناديي الفيصلي والوحدات حتى صيف عام 2026، والذي تقدم بموجبه دعماً مالياً للناديين، للمساهمة في دعم استقرار هذه الأندية ودفع مسيرتها قُدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات، على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وانخرطت أمنية في برامج الإغاثة الطبية التي أطلقها الأردن لدعم الأشقاء، خصوصا في المستشفيات الميدانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ .خمسين ألف دينار، لصالح المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة، الذي تقيمه القوات المسلحة الأردنية لتوفير الخدمات الصحية للأهل في غزة، للمساهمة مع القوات المسلحة الأردنية في تأمين المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية التي يحتاجها المستشفى في ظل الظروف الراهنة.