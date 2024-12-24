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الفنانة يارا صبري وزوجها يعودان إلى سوريا بعد سقوط الأسد

منذ دقيقتان
الفنانة يارا صبري وزوجها يعودان إلى سوريا بعد سقوط الأسد

وطنا اليوم:عادت الممثلة السورية الشهيرة يارا صبري، وزوجها الممثل والمخرج ماهر صليبي إلى بلدهما، بعد غياب قسري دام 12 عاما.
ووصلت يارا إلى منزل والدها الممثل المخضرم سليم صبري في العاصمة دمشق، وهي أيضا ابنة الممثلة الراحلة ثناء دبسي.
واحتفل أصدقاء صبري وصليبي بعودتهما عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذي عارضه الزوجان بشدة من بداية الثورة عام 2011.
ولم تتوقف يارا صبري التي استقرت في كندا، عن التذكير بعشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام على مدار 14 عاما.
ومن المتوقع عودة عدد من الممثلين الذين عارضوا الأسد إلى سوريا، على غرار: جمال سليمان، وعبدالحكيم قطيفان، وجلال الطويل، ومحمد آل رشي، وفارس الحلو، ونوار بلبل.


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