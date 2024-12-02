وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظم معرضًا للجامعات الأردنية في الكويت بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأردنية وشركة النخبة لإدارة أعمال الملكية التجارية

وطنا اليوم:تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معرضًا للجامعات الأردنية في دولة الكويت شاركت فيه عدد من الجامعات الأردنية المعتمدة في الكويت، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في دولة الكويت، وشركة النخبة لإدارة أعمال الملكية التجارية، ويستمر المعرض ليومين.

وقد قدمت الوزارة خلال المعرض عرضاً لأهم المميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية بشكل خاص، وقطاع التعليم العالي الأردني بشكل عام، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تطرحها الجامعات الأردنية، كما وزعت على الطلبة النشرات الإرشادية، والبروشورات التعريفية المختلفة التي تُعرف بالجامعات الأردنية، والتخصصات المطروحة فيها، ورسوم الساعات المعتمدة التي تعدّ تفضيلية مقارنةً بالجامعات الاقليمية في المنطقة، وقد قام السيد عوني طبيشات الملحق الثقافي في السفارة الأردنية في الكويت بافتتاح المعرض والتجول في أقسامه.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 قد بلغ (11814) طالباً وطالبة في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية ( 51647) طالباً وطالبة من (113) دولة حول العالم يشكلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة على مقاعد الدراسة