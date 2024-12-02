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المسيمي: مواجهة المشروع الصهيوني ليست مغامرة ولا انتحارا

2 ديسمبر 2024
المسيمي: مواجهة المشروع الصهيوني ليست مغامرة ولا انتحارا

وطنا اليوم:أكدت النائب د. حياة المسيمي أن الأردن بموقعه وتاريخه وقواه الوطنية لا يمكن إلا أن يكون في مواجهة المشروع الصهيوني، مشددة على أن “هذا ليس مغامرة ولا مهاترة ولا انتحارا، بل هو دفاع عن هذا الوطن الحبيب”.
وقالت المسيمي في كلمتها خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان إن “هناك محاولات لصرف نظر الأمة عن خطورة المشروع الصهيوني عليها، وهو ما يخدم المشروع الصهيوني”.
وشددت المسيمي على أن “مساندة الأردن للاهل في غزة ليس واجبا إنسانيا فقط بل واجب وطني ودينيا وقوميا”، مشيرة في ذات السياق إلى أن “دعم المقاومة هو دفاع عن سيادة الدولة في وطننا”


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