دولة توافق على استضافة مباراة بشيكتاش التركي ضد مكابي تل أبيب

وطنا اليوم:أعلن نادي بشيكتاش التركي أن مواجهته ضد نادي مكابي تل أبيب “الإسرائيلي” في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي ستقام في دبرتسن بهنغاريا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويأتي نقل المباراة إلى خارج تركيا، خشية تجدد أحداث أمستردام الأسبوع الماضي.

وأوضح بشيكتاش في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “نتيجة لمفاوضات نادينا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المحلية، فقد تقرر أن مباراة بشيكتاش ضد مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي ستقام في دبرتسن، بهنغاريا”.

وأكد البيان أن هنغاريا هي الدولة الوحيدة التي وافقت على استضافة المباراة، وأن المباراة ستقام في ملعب “ناجيردي” خلف أبواب مغلقة