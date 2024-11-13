الشؤون الفلسطينية تشارك في الدورة 108 لمؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في الأراضي المحتلة

وطنا اليوم:شارك الأردن في اجتماعات لجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، بدورتها 108 برعاية جامعة الدول العربية، ومشاركة الأردن، ومصر، وفلسطين، ووكالة الغوث الدولية ” الأونروا” والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة واتحاد الاذاعات العربية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة على مدار خمسة أيام.

وقال سعيد عطية مدير الرقابة في دائرة الشؤون الفلسطينية رئيس الوفد الأردني المشارك في كلمته أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وقضية العرب والأردن الأولى، مشيراً الى مواصلة الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده الدؤوبة ومساعيه المتواصلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق التي أقرتها الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية وبشكل خاص حقه في تقرير مصيره على ترابه الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عطية الى أن الاردن كان ولا يزال يضع كافة إمكانياته في خدمة فلسطين وشعبها في كافة المجالات أبرزها التعليم حيث يقدم الأردن دعمه للمسيرة التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية التي تشرف على أكثر من 50 مدرسة وقفية تعزز المسيرة التعليمية فيها.

ولفت الى ان دور اللجنة يتعاظم في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة، والحرب المستمرة على غزة بالإضافة ال ان اقدام الكنيسيت على إقرار قوانين تحظر أنشطة وكالة الاونروا في الأراضي الفلسطينية أمر في غاية الخطورة ومن شأنه أن يؤثر سلبا وبشكل كبير على العملية التعليمية مضيفا الى أنه بناءً على التوجيهات الملكية السامية تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون يتم بموجبها تشغيل تطبيق هاتفي مع منصة WISE SCHOOL لتعليم المنهاج الفلسطيني مجانا لأبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. ويستهدف هذا التطبيق الخاص بالمناهج الفلسطينية الطلبة الفلسطينيين من الصف الأول حتى الثاني عشر حيث يتيح الفرصة لأكثر من 600 ألف طالب فلسطيني لمتابعة دراستهم وتقييمهم من خلال التطبيق.

وناقشت اللجنة التحديات والمعيقات التي تواجه الطلاب والعملية التعليمية في الأراضي المحتلة في ظل الحرب على غزة والأوضاع في الضفة الغربية بالإضافة الى الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال واستهدافها للطلاب والمعلمين والمناهج التعليمية ومحاولات تشويه هذه المناهج واستبدالها بمناهج اسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة