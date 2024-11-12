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سحب قرعة بطولة غرب آسيا الرابعة للشابات

منذ 3 ساعات
سحب قرعة بطولة غرب آسيا الرابعة للشابات

وطنا اليوم:سحبت الثلاثاء قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للشابات، والتي تستضيفها مدينة العقبة خلال الفترة من 28 الجاري حتى 6 كانون الأول، بمشاركة 5 منتخبات إلى جانب المستضيف (سوريا، فلسطين، السعودية، لبنان).
ويفتتح المنتخب الوطني تحت سن 20 مشواره بالبطولة بمواجهة لبنان مساء الخميس 28 تشرين الثاني، ثم يلاقي السعودية مساء السبت 30، ويليها مواجهة سوريا 4 كانون الأول، ويختتم مشاركته أمام فلسطين 6 من الشهر ذاته، حيث تقام جميع المباريات عند السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة.
وتلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتم تحديد البطل وصاحب المركز الثاني والثالث حسب الترتيب النهائي للفرق ضمن المجموعة.
في المقابل، يواصل المنتخب تدريباته اليومية استعدادا للبطولة، حيث يلاقي هونغ كونغ ودياً في عمان يومي 18 و 21 على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.


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