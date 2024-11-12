جامعة فيلادلفيا تشارك في اجتماع الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية

وطنا اليوم:شاركت كلية التمريض من جامعة فيلادلفيا ممثلة بعميدها الدكتور عماد الجراح. خلال الفترة ( 4-7 / 11 / 2024) في الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، والمنعقد على هامش المؤتمر الدولي لكلية التمريض في الجامعة البريطانية بمصر تحت عنوان:“Recontextualization of Nursing Education, Research, and Practice (RNERP)”.

وحضر الاجتماع والمؤتمر عمداء كليات التمريض في الجامعات العربية، وعطوفة الأمين العام لمجلس التمريض الاردني، والامين العام للجمعية العلمية لكليات التمريض العربية. وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة في مهنة التمريض ولعل من أبرزها: مناقشة “دليل معايير ضمان الجودة لبرامج كليات التمريض العربية والتخطيط الاستراتيجي للاعوام القادمة”. إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه التعليم التمريضي، وما هي السبل التي تساهم في تطوير كفايات خريج برامج التمريض في الدول العربية بما يتوافق مع التطلعات العالمية، والعمل على توحيد المناهج والخطط الأكاديمية في مختلف كليات التمريض المختلفة. إضافة إلى مناقشة اهمية “التخصصية” في مجالات التمريض المختلفة. وخلال الاجتماع تم انضمام عدد من كليات التمريض العربية الى لجمعية. إضافة إلى عرض شامل ومفصل قدمه الأمين العام للجمعية.. تحدث فيه عن انجازات الجمعية خلال العام 2024. وخلال الاجتماع تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي القادم للجمعية، وخطة عمل لجنة التعلم والتدريب للعام القادم.

وعلى هامش الاجتماع، زار عمداء كليات التمريض في الوطن العربي مرافق الجامعة البريطانية، ومختبرات المحاكاة في كلية التمريض.

واكد عميد كلية التمريض الدكتور عماد الجراح: على ان مشاركة كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا تأتي في ظل المساهمة الحقيقية للكلية في رفع وتطوير سوية التعليم والبحث العلمي في مجالات التمريض المختلفه، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التعليم التمريضي، والاطلاع على الاستراتيجيات التعليمية الحديثة، وأساليب التدريس المتطورة المستخدمة في مختلف كليات التمريض على المستوى المحلي والإقليمي. مما يساهم في تطوير مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وبما ينسجم مع رؤية الكلية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في مجال التعليم التمريضي والبحث العلمي على المستوى المحلي، والإقليمي والدولي