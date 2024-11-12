” تمريض “عمان الأهلية تستقبل ممثلّة عن منظمة الصحة العالمية

وطنا اليوم:كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية ممثلّة بعميدة الكلية الأستاذ الدكتورة إيمان النزلي ، استقبلت ممثلة منظمة الصحة العالمية، الصيدلانية رشا مناصرة – ضابط مكافحة التبغ، لبحث تنفيذ برنامج “سفراء العافية”.

ويُعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو توجيه الشباب للعمل المجتمعي وتعزيز دور الجامعات في دعم الصحة العامة ، ويهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة الشباب المؤثرين في مجال الصحة العامة من خلال تعزيز مشاركتهم في العمل الاجتماعي والتوعية المجتمعية حول مخاطر التدخين وتأثيره السلبي على الصحة العامة والبيئة.

وفي إطار هذا البرنامج، تسعى جامعة عمان الأهلية ، عبر مركز صحة المرأة – كلية التمريض، إلى تأكيد دورها الريادي في نشر الوعي الصحي، حيث عُينت الصيدلانية حنين المومني – من المركز كضابط ارتباط لهذا المشروع.

وقد ناقش الحاضرون سبل التعاون لتنفيذ البرنامج، وتعزيز دور الجامعة في نشر الوعي حول مخاطر التدخين، وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في حماية الصحة العامة والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومدرك لأهمية الوقاية من الأمراض.