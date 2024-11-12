رئيس جامعة عمان الأهلية يُكرّم الفائزين بجائزة الحوراني للفنون والتصميم بعنوان (حق الحياة : رسائل إلى غزة)

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان الطلبة الفائزين ولجنة التحكيم في جائزة الحوراني للفنون والتصميم – الدورة الرابعة (2024) بعنوان (حق الحياة : رسائل إلى غزة)، وذلك خلال حفل لقاء الطلبة المستجدين، الذي تم عقده في مدرج محمود درويش ، بحضورأعضاء لجنة التحكيم الخارجية وهم : الدكتور أحمد الفالح و والمصممة السيدة رولا أبوقاعود والفنان التشكيلي عمر البدور، إلى جانب عميدة كلية العمارة والتصميم في الجامعة الدكتورة صبا نصيرات، وأعضاء لجنة التحكيم من داخل الكلية؛ الدكتورة حنان الشيخ والدكتورة فاتن الجزار أعضاء هيئة تدريسية في قسم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي.

وتم خلال الحفل تكريم الطلبة الفائزين في محاورالجائزة، وهم: الطالب عبد الرحمن مهيار من كلية العمارة والتصميم في محور التصميم الجرافيكي المتحرك / الفيديو القصير ، والطالبة رؤى شمبور من كلية العمارة والتصميم في محور التصوير الفوتوغرافي ، والطالبة منار العكور من كلية العمارة والتصميم في محور الرسم ، والطالبة شموس الياور من كلية العمارة والتصميم في محور تصميم الملصق الإعلاني.

واختتم الحفل بعرض “فيديو” لأعمال الطلبة المشاركين والطلبة الفائزين.

ويذكر أن جائزة الحوراني للفنون والتصميم تهدف إلى تفعيل دور الشباب ولفت نظرهم الى قضايا هامة ومختلفة (ثقافية، بيئية، صحية، تعليمية، توعوية، مجتمعية)، وتسليط الضوء عليها ومحاولة إيجاد حلول فنية وتصميمية مبتكرة تسهم في حل المشكلات بطريقة هادفة وفعالة.