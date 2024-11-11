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مدير ملعب البصرة : موقع الجماهير الأردنية مؤمن

منذ 4 ساعات
مدير ملعب البصرة : موقع الجماهير الأردنية مؤمن

وطنا اليوم:كشف مدير ملعب البصرة في جمهورية العراق لطفي الجزائري، عن تخصيص يمين مقصورة كبار الضيوف في مدرجات الجماهير للجمهور الأردني “سكتر C”.
وقال الجزائري إن الموقع المخصص للجمهور الأردني مؤمن وهو من أقرب المواقع لأماكن الاصطفاف، وذات مسافة اقصر للخروج من الملعب.
واوضح، أنه تم تخصيص 7% من مقاعد المدرجات بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للجمهور الأردني وهي 6 آلاف متفرج.
وبين أن القوى الأمنية ستعمل على تأمين الموقع المخصص للجماهير الأردنية حفاظا على سلامة الجماهير، كما تم تأمين جميع الخدمات في الملعب


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