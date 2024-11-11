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بدء المرحلة الرابعة لصرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض الداخلية

منذ 4 ساعات
بدء المرحلة الرابعة لصرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المرحلة الرابعة من المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أن آلية صرف المستحقات والرديات ستكون وفقاً لما يلي:

1) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: جامعة الطفيلة التقنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية.

2) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: جامعة الطفيلة التقنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الهاشمية.

3) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: جامعة الطفيلة التقنية (كلية الطفيلة)، جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (معان الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، اربد الجامعية، الحصن الجامعية، الشوبك الجامعية، الزرقاء الجامعية، الهندسة التكنولوجية/ بوليتيكنيك،الكرك الجامعية، العقبة الجامعية).

4) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023- 2024 في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (اربد الجامعية، عجلون الجامعية، الحصن الجامعية، الهندسة التكنولوجية/البوليتيكنيك، الأميرة رحمة الجامعية، الأميرة عالية الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، عمان الجامعية، معان الجامعية).

5) رسوم ومخصصات الفصل الثاني من العام الجامعي 2023-2024 للطلبة الجدد الحاصلين على منح الوسط والشمال في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات ( العقبة الجامعية، الشوبك الجامعية)

حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 17 -11-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.


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