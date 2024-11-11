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السجن لرئيس أنقرة جوجو السابق بتهمة الاعتداء على حكم خلال مباراة

11 نوفمبر 2024
السجن لرئيس أنقرة جوجو السابق بتهمة الاعتداء على حكم خلال مباراة

وطنا اليوم:أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن على الرئيس السابق لنادي أنقرة جوجو، فاروق كوكا، لمدة 3 سنوات و7 أشهر بتهمة الاعتداء الجسدي المتعمد على الحكم أوموت ميلر، خلال أحداث شغب أعقبت مباراة فريقه أمام ريزيسبور في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وذكرت وكالة الأناضول الإثنين أن كوكا تلقى أيضًا حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة التهديد، إضافة إلى حكم آخر بالسجن لمدة 5 أشهر مع إيقاف التنفيذ لارتكابه جريمة أخرى.
وشملت العقوبات ثلاثة أشخاص آخرين تورطوا في الاعتداء على الحكم الذي تعرض للكمات في وجهه بعد انتهاء المباراة، حيث واصل آخرون الاعتداء عليه بعد سقوطه على الأرض، وسط غضب من تعادل ريزيسبور 1-1 في الدقيقة 90+7.
وكان الاتحاد التركي لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بإيقاف الدوري مؤقتًا بعد الحادثة، وفرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على كوكا، الذي قدم استقالته من رئاسة النادي في وقت لاحق.


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