“صيدلة “عمان الأهلية تعقد ورشة عمل بالتعاون مع صيدليات صندوق الدواء حول العناية بالبشرة والأمراض الجلدية

وطنا اليوم:عقدت كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية بحضور كل من عميدة الكلية الدكتورة أروى الخطيب ومساعد عميد التدريب الميداني ورئيس قسم الصيدلة الحيوية والسريرية الدكتور الحارث السعد ومجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية والإدارية ورشة عمل متخصصة حول العناية بالبشرة والأمراض الجلدية، بالتعاون مع مجموعة صيدليات صندوق الدواء.

وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي حول كيفية العناية الصحيحة بالبشرة والتعرف على أبرز المشكلات الجلدية وطرق الوقاية والعلاج منها.

وقد شارك في الورشة عدد من الشركات الرائدة في مجال المستحضرات التجميلية والمختصين في الأمراض الجلدية، حيث قدموا محاضرات تفاعلية وعروضاً توضيحية تناولت أحدث الابتكارات والمنتجات في مجال العناية بالبشرة.

كما تم تخصيص جلسات للإجابة على استفسارات الحضور وتقديم نصائح عملية حول اختيار المستحضرات الأنسب لكل نوع بشرة.

وكانت الورشة فرصة لتعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص في نشر الوعي الصحي وتقديم المعرفة الحديثة للطلبة والمجتمع المحلي