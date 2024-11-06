إطلاق خدمة إصدار وتوثيق شهادة إلكترونية لإجازة المستحضرات الصيدلانيّة والطبيعية وحليب وأغذية الرضع

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خدمة إصدار شهادة إلكترونية لإجازة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية وحليب وأغذية الرضع المجازة لدى المؤسسة عبر نظام المؤسسة الإلكتروني لتسجيل الدواء e-jdws system وتوثيقها من خلال منصة توثيق الشهادات المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الخدمة جاءت بهدف تطوير كفاءة إجراءات إصدار الشهادة وتبسيطها أمام متلقي الخدمة دون الحاجة الى زيارة المؤسسة وبما يعزز عملية توفير المستحضرات الصيدلانية والطبيعية وحليب وأغذية الرضع في السوق المحلي، ويعزز الأمن الدوائي ويدعم الصادرات الوطنية ما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الشهادة الإلكترونية صالحة لمدة خمس سنوات وتحمل رمز استجابة سريع QR code يوثق صحتها واعتماديتها للجهات الداخلية من خلال منصة توثيق الشهادات فضلا عن أنها معتمدة لدى الجهات خارج المملكة الأردنية الهاشمية من خلال منصة التحقق من الوثائق الأردنية verifier.gov.jo ،مؤكدا توجه المؤسسة نحو إطلاق خدمات إصدار شهادات مماثلة خلال الفترة المقبلة وذلك استمرارا لسعي المؤسسة نحو أتمتة خدماتها ضمن خطة التحول الرقمي الخاصة بالمؤسسة