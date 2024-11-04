بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مبرمج نظام ادارة التعلم الالكتروني Moodle

منذ 15 ثانية
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مبرمج نظام ادارة التعلم الالكتروني Moodle

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
مبرمج نظام ادارة التعلم الالكتروني Moodle
وفقا للشروط التالية
حاصل على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب او هندسة البرمجيات بتقدير لا يقل عن جيد.
أردني الجنسية .
خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في نظام التعلم الالكتروني Moodle بحيث يكون قادراً على أداء المهام التالية:
تنصيب وضبط نظام Moodle.
تطوير و تنفيذ الإضافات plugin الخاصة بنظام Moodle
خبرة في لغة البرمجة PHP وتقنيات الويب وإدارة قواعد البيانات المستخدمة في تطوير ال Moodle مثل( SQL, JavaScript, CSS,HTML)
خبره عملية في تصميم و تطوير المحتوى الالكتروني باستخدام تكنولوجيا H5P

الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صوره عن الشهادات العلمية .
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://www.philadephia.edu.jo/ar/job-vacancies
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاربعاء 13/11/2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

رئيس الوزراء يزور جمعية سيدات قفقفا الخيرية

11:39

الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية من ضمنهم لاعبا عمان الاهلية

11:24

إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

11:21

الكشف عن وحدة ألعاب متنقلة لخدمة أطفال إربد

11:17

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السعودي

11:03

تنبيه هام للمواطنين .. تعديلات على خطوط وأجرة الباص السريع

10:59

مستوطنون يهاجمون البيرة ويحرقون عمارة وعددا من المركبات

10:30

%28 ارتفاع شكاوى المستهلك خلال 10 أشهر

10:24

مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات

10:19

%54 من حالات الطلاق في الأردن تشمل نساء دون سن 30

10:13

ضبط 4 سائقين على الصحراوي تلاعبوا بلوحات أرقام المركبات

10:09

وفيات الاثنين 4-11-2024

وفيات
وفيات الاثنين 4-11-2024وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024