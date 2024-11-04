الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية من ضمنهم لاعبا عمان الاهلية

وطنا اليوم:كرّم جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس الأحد، اللاعبين الأردنيين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وطوكيو 2020، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي. معربا جلالته عن تقديره للإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤكدا أنها مصدر فخر دائم للأردنيين.

وحضر التكريم سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد.

وقد حظي “من ضمن اللاعبين المكرمين” لاعبا جامعة عمان الاهلية (لاعبا المنتخب الوطني)، زيد مصطفى عبدالكريم (طالب الدراسات العليا بمنحة كاملة من الجامعة ) وصالح صلاح الشرباتي(خريج جامعة عمان الاهلية ) بتكريم جلالة الملك لكل منهما بميدالية اليوبيل الفضي.

ويذكر أن اللاعب زيد مصطفى عبدالكريم، قد حصل على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

اما صالح صلاح الشرباتي، فقد حصل على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

اما اللاعبين الاخرين الذين تم تكريمهم فهم :

-الدكتور عبدالرحمن طايل المصاطفة( الميدالية البرونزية في منافسات الكراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو).

-عمر سامي قرادة (ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس).

– أحمد سامر الهندي، ( ميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات دفع الكرة الحديدية في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس).

-جميل صالح الشبلي( الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو).

– ختام كمال أبوعوض (الميدالية البرونزية في منافسات كرة الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو).

-عبدالكريم محمد خطاب ( ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس) والذي كُرم في أيار الماضي بميدالية اليوبيل الفضي خلال زيارة جلالته إلى محافظة الزرقاء.