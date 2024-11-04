رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السعودي

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل النهوض بها وتطويرها في مختلف المجالات.

و أشاد الفايز لدى لقائه السديري في مكتبه اليوم الاثنين، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية، مؤكدا ان علاقات البلدين الشقيقين علاقات راسخة وتاريخية ومتينة .

واكد الفايز حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ادامتها والبناء عليها لما فيه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والإسلامية .

من جانبه، هنأ السفير السعودي الفايز بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان، مشيرا إلى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ، والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف المجالات، والحرص المشترك على ادامتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة، لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة و إنهاء دوامة العنف في المنطقة.