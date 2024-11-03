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معرض وثائقي للصور والكتب يحتفي بإنجازات جلالة الملك في جامعة الزيتونة الأردنية

منذ 14 ثانية
معرض وثائقي للصور والكتب يحتفي بإنجازات جلالة الملك في جامعة الزيتونة الأردنية

وطنا اليوم_تحت رعاية رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي، وبحضور مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة، افتتحت المكتبة الوطنية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، اليوم الأحد، معرضًا وثائقياً للصور والكتب في جامعة الزيتونة، يبرز إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال 25 عامًا من توليه سلطاته الدستورية.

 

شمل المعرض، الذي أُقيم في الصالة الرياضية بجامعة الزيتونة، صوراً ووثائق توثق أبرز إنجازات جلالة الملك، إلى جانب معرض للكتب، وتخلل الفعالية تنفيذ مبادرة “كتابك صديقك”، التي تم من خلالها توزيع 2000 كتاب مجاناً على الحضور والطلبة. ويأتي هذا الحدث احتفاءً باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وتكريماً للتعاون المشترك بين المكتبة الوطنية وجامعة الزيتونة الأردنية، والذي توج بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 5 مارس 2024.

 

وفي ختام الفعالية، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، كما قام الدكتور العياصرة بإهداء رئيس الجامعة الدكتور المجالي نسخة من مجلدات جريدة “الشرق العربي” وألبوم صور خاص باليوبيل الفضي لجلالة ا

لملك.

 


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