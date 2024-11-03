جامعة فيلادلفيا تستضيف مسابقة البرمجة الجامعية الأردنية (JCPC)‎

وطنا اليوم:بتوجيهات من عطوفة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا الرامية لدعم المسابقات العلمية التي من شأنها ان ترفع سوية المعرفة المتخصصة في مختلف المجالات وتحديداً في مجال البرمجة ، ستقوم كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيلادلفيا بتاريخ 9/11/2024 باستضافة مسابقة البرمجة الجامعية الأردنية (JCPC) الأكبر في المملكة منذ عام 2011 .

حيث تُعد Jordanian Collegiate Programming Contest (JCPC) إحدى أبرز المسابقات البرمجية في الأردن، وتمثل حدثًا استثنائيًا يجمع نخبة العقول البرمجية من جميع الجامعات الأردنية. وقد تم تصميم هذه المسابقة لتحدي الطلبة الموهوبين وإطلاق قدراتهم الإبداعية لحل مشاكل برمجية معقدة باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات.

حيث تتشرف جامعة فيلادلفيا باستقبال 120 فريقًا من جميع أنحاء المملكة، ليشهدوا منافسة مشوقة تجسد الإبداع، المثابرة، والتميز الأكاديمي. وستبقى الجامعة في طليعة المؤسسات الأكاديمية التي تدعم وتحتضن الفكر الابتكاري، وتشجع على تطوير مهارات البرمجة وتطبيقاتها العملية.

فجامعة فيلادلفيا ليست فقط مكاناً للمنافسة، بل هي محطة لتشجيع العقول الطموحة ودعم التطور التكنولوجي والعلمي في الأردن والمنطقة. ترقبوا هذا الحدث الضخم، حيث سيكون منصة تجمع الحالمين والمبدعين، وتهديهم فرصة لصقل مهاراتهم وفتح آفاق جديدة أمام مستقبلهم المهني.