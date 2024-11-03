بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تستضيف مسابقة البرمجة الجامعية الأردنية (JCPC)‎

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تستضيف مسابقة البرمجة الجامعية الأردنية (JCPC)‎

وطنا اليوم:بتوجيهات من عطوفة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا الرامية لدعم المسابقات العلمية التي من شأنها ان ترفع سوية المعرفة المتخصصة في مختلف المجالات وتحديداً في مجال البرمجة ، ستقوم كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيلادلفيا بتاريخ 9/11/2024 باستضافة مسابقة البرمجة الجامعية الأردنية (JCPC) الأكبر في المملكة منذ عام 2011 .
حيث تُعد Jordanian Collegiate Programming Contest (JCPC) إحدى أبرز المسابقات البرمجية في الأردن، وتمثل حدثًا استثنائيًا يجمع نخبة العقول البرمجية من جميع الجامعات الأردنية. وقد تم تصميم هذه المسابقة لتحدي الطلبة الموهوبين وإطلاق قدراتهم الإبداعية لحل مشاكل برمجية معقدة باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات.
حيث تتشرف جامعة فيلادلفيا باستقبال 120 فريقًا من جميع أنحاء المملكة، ليشهدوا منافسة مشوقة تجسد الإبداع، المثابرة، والتميز الأكاديمي. وستبقى الجامعة في طليعة المؤسسات الأكاديمية التي تدعم وتحتضن الفكر الابتكاري، وتشجع على تطوير مهارات البرمجة وتطبيقاتها العملية.
فجامعة فيلادلفيا ليست فقط مكاناً للمنافسة، بل هي محطة لتشجيع العقول الطموحة ودعم التطور التكنولوجي والعلمي في الأردن والمنطقة. ترقبوا هذا الحدث الضخم، حيث سيكون منصة تجمع الحالمين والمبدعين، وتهديهم فرصة لصقل مهاراتهم وفتح آفاق جديدة أمام مستقبلهم المهني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

إيران تتوعد إسرائيل وأميركا وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

12:37

ميدفيديف: ترامب سيلقى مصير كنيدي إذا حاول وقف حرب أوكرانيا

12:20

كابيتال بنك يعزز مسيرته في دعم التعليم ويرعى منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين‎

12:05

استحداث فريق لتحصيل ذمم الكهرباء من المواطنين

11:49

معلم يتسبب بوفاة طالبين بصدمه باب المدرسة بسيارته وسقوطه عليهما

11:43

عمرو: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية في السوق المحلي 22%

11:39

بدء التقديم للمنح والقروض الجامعية الداخلية -رابط

11:36

عقد أولى اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور الأحد

11:29

عمان الأهلية الجامعة الوحيدة عربياً المُدرجة في التقرير العالمي لتعليم نمذجة معلومات البناء (BIM) لعام 2024

11:27

جامعة البترا تنظم فعالية “التوعية بالأمن السيبراني” لطلبتها وموظفيها

10:56

الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع نادي اتحاد عمان لكرة السلة لثلاث سنوات

10:51

جوارديولا: لم نستطع التعامل مع سرعات بورنموث

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024