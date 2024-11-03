بدء التقديم للمنح والقروض الجامعية الداخلية -رابط

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي عن بدء استقبال الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، اعتبارًا من اليوم الاحد وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا من يوم الخميس 14 تشرين الثاني المقبل 2024.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البرامج إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات عبر الرابط: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال الفترة المحددة. وأكدت الوزارة على أهمية الاطلاع على النشرة الإرشادية التي تتضمن التعليمات الأساسية والنصائح، والمتاحة أيضًا على موقع المديرية.

وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب تقديم أي وثائق إلا في حالات محددة، مثل “وثيقة إثبات طالب” للأخ أو الأخت الذين يدرسون في جامعات خارج الأردن أو كليات مجتمع خاصة أردنية، حسب التفاصيل في النشرة الإرشادية. وناشدت الوزارة جميع الطلبة وأولياء الأمور بعدم الحضور إلى مقر الوزارة، تسهيلًا للإجراءات، حيث أكدت عدم الحاجة إلى ذلك، مع توفير قنوات الاستفسار عبر منصات الوزارة الرسمية على فيسبوك وتويتر.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان نقاط الطلبة بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، مع فتح باب الاعتراضات وتقديم الوثائق الداعمة لهذه الاعتراضات لاحقًا. كما ستقوم الوزارة بترشيح المستفيدين من البعثات والمنح والقروض بشكل نهائي لمرة واحدة فقط، وسيتم إعلان النتائج وأسماء المرشحين ونقاطهم بشفافية لكل لواء.

ونوهت الى انه يجب على الطالب التأكد من ظهور عبارة “تم تخزين طلبك بنجاح” بعد إتمام عملية التقديم الإلكتروني لضمان حفظ الطلب.