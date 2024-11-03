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عمان الأهلية الجامعة الوحيدة عربياً المُدرجة في التقرير العالمي لتعليم نمذجة معلومات البناء (BIM) لعام 2024

منذ ساعتين
عمان الأهلية الجامعة الوحيدة عربياً المُدرجة في التقرير العالمي لتعليم نمذجة معلومات البناء (BIM) لعام 2024

وطنا اليوم:ادرجت جامعة عمان الأهلية ” وبإنجاز كلية الهندسة فيها ” في التقرير العالمي لتعليم نمذجة معلومات البناء (BIM) لعام 2024. يأتي هذا الإنجاز نتيجة لشراكات استراتيجية مع
جامعات مرموقة مثل جامعة موناش، جامعة ملبورن، وجامعة غرب سيدني، وبالتعاون مع منظمات دولية مثل National BIM Portal، وAustralasian BIM Advisory

Board (ABAB)، وNATSPEC Construction Information، وThe International Construction Information Society (I.C.I.S.).

حيث يعد هذا الإنجاز الأكاديمي الفريد من نوعه محطة مهمة، والذي جعل جامعة عمان الأهلية الجامعة الوحيدة في الأردن، وفي المنطقة العربية بأكملها، التي تم إدراجها في
هذا التقرير. ويعزز هذا الإنجاز مكانة الأردن وجامعة عمان الأهلية كمساهم رئيسي في مجال نمذجة معلومات البناء (BIM) على الصعيد الإقليمي، ويضع الجامعة كمركز للشراكات الأكاديمية مع القطاعات الحكومية والخاصة.
بدوره أكد الدكتور عامر حجازي أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لالتزام الجامعة بدمج أحدث تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) في برامج الجامعة الأكاديمية كمساهمة لتقديم تعليم ذو جودة عالية يتوافق ومواصفة الأيزو ISO19650.


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