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جوارديولا: لم نستطع التعامل مع سرعات بورنموث

منذ ساعة واحدة
جوارديولا: لم نستطع التعامل مع سرعات بورنموث

وطنا اليوم:قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن فريقه لم ينجح في التعامل مع بورنموث في الوقت الذي يعاني فيه من الإصابات، ليخسر 1-2 وتنتهي مسيرته بدون هزيمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد 32 مباراة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن حامل لقب الدوري الإنجليزي دخل المباراة بدون نجومه الأساسيين، وفي غياب جون ستونز وروبن دياز فشل الفريق في مجاراة بورنموث الذي لعب بأسلوب دفاعي وقدم كذلك عرضا هجوميا رائعا في المباراة، وتوجه بهدفين لأنطوان سيمنيو وإيفانيلسون ليفوز على مانشستر سيتي لأول مرة في الدوري الإنجليزي.
وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة : “روبن دياز سيغيب حتى التوقف الدولي، مانويل أكانجي وناثان كي قدما مجهودا كبيرا في مباراة احتجنا لهما فيها، كايل والكر أيضا غاب عن التدريبات لمدة 18 أو 19 يوما”.
وأضاف: “ريكو لويس حظي بالعديد من الدقائق وهو مجهد أيضا، لذلك فهذا هو المركز الذي نحتاجه، يجب علينا أن نعالج أمر الدقائق، لكننا لم ننجح في ذلك لقد كانوا سريعين للغاية اليوم ولم ننجح في التعامل معهم”.
وتابع مدرب مانشستر سيتي: “في بعض الأحيان علينا أن نتقبل فكرة أن المنافسين يتحكمون باللعب أيضا، في بعض الأحيان ننجح في التعامل مع ذلك وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعبا بعض الشيء، هذا ما حدث اليوم”.


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