فيديو لمدرب فلومينينسي يهين مارسيلو.. وقرار بفسخ عقده

وطنا اليوم:أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي، السبت، فسخ عقد مدافعه مارسيلو الفائز مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وذكر النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “فلومينينسي ومارسيلو فييرا يعلنان فسخ التعاقد بينهما بالتراضي بين الطرفين”.

ولم يحدد فلومينينسي سبب فسخ العقد، لكن وفقا لتقارير إعلامية فقد حدثت مشادة بين مارسيلو والمدرب مانو مينيزيس خلال التعادل مع جريميو 2-2، الجمعة، بالدوري البرازيلي.

وأضاف البيان: “النادي يشكر مارسيلو على جهوده”، مؤكدا أنه مازال يفخر بنجاحات اللاعب وأن الرابطة العاطفية بينهما مازالت قائمة.

ورصدت عدسات الكاميرات على أرضية المعلب حدوث مشكلة بين مدرب فلومينينسي ومارسيلو الذي كان على وشك الدخول قبل ان يمنعه مانو مينيزس الذي أساء التصرف وقلل من احترام مارسيلو.

ووفقا للصحفي البرازيلي كايو بلويس فإن ما جرى بين مارسيلو و مانو مينيزيس جاء كالتالي: “طلب مارسيلو من المدرب التوقف عن لمسه وعدم التحدث معه. ثم طلب مارسيلو من المدرب أن يتوقف عن العبث مع الجماهير”.

وبدأ مارسيلو مسيرته في صفوف فلومينينسي قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2007 وظل معه حتى 2022، حيث فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب في الدوري الإسباني.

ورحل مارسيلو عن النادي الملكي وانضم إلى أولمبياكوس اليوناني قبل الرحيل إلى فلومينينسي في 2023، حيث ساعده على الفوز بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.