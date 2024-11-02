مذكرة تفاهم بين نادي حمادة الرياضي والتجمع العام لمحافظة الخليل في الاردن

وطنا اليوم – وقع نادي حمادة الرياضي مذكرة تفاهم مع التجمع العام لمحافظة الخليل في الأردن لتعزيز وتوطيد العلاقات في النواحي الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة ورئيس لجنة العلاقات العامة للتجمع العام لمحافظة الخليل في الأردن الدكتور إيهاب الشريف، إلى تشجيع وتطوير وتيسير التعاون المشترك في عمل أنشطة رياضية وثقافية ومجتمعية مشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، بحسب بيان صادر عن نادي حمادة الرياضي، يكون النادي مقراً للتجمع العام لمحافظة الخليل لممارسة النشاطات الرياضية والشبابية، ومكاناً للاجتماعات بشكل دائم و بدون اي قيود .

وتنص مذكرة التفاهم على العمل على إنشاء فرق باسم أبناء التجمع العام لمحافظة الخليل، وتقديم الدعم اللوجستي والتدريبي، وتوفير المكان اللازم للتدريب، بالإضافة إلى توفير خدمات الإدارة التنفيذية والسكرتارية الخاصة بأبناء التجمع من قبل نادي نادي حمادة الرياضي.

وتشمل مذكرة التفاهم العمل على تسجيل فرق رياضية لأبناء التجمع العام لمحافظة الخليل حسب الأصول، وبما يتفق مع القوانين أو الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك وحسب رغبة التجمع، واستخدام حافلات النادي لغايات النقل إلى الملاعب.

كما تنص على تقديم خبرات نادي حمادة وفرقه الرياضية الفنية للتجمع، ومنها كرة القدم وتنس الطاولة وتنس الريشة والشطرنج ورياضة السيارات، والتي تمارس من قبل النادي ويوجد لها فرق تمثل نادي حمادة وحاصلة على مراكز متقدمة محلية وعربية.

وأكد رئيس نادي حمادة الرياضي ، رائد حمادة، على أهمية هذه المذكرة، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية تعزز من مكانة النادي كمنارة للرياضة والشباب بمملكتنا الحبيبة.

وقال حمادة “نحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتمعية، ونرى أن هذه المذكرة ليست مجرد اتفاق، بل هي تجسيد لرؤيتنا في دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية.”

وأوضح حمادة أن الشراكة مع التجمع العام لمحافظة الخليل ستفتح آفاقا جديدة للتعاون، حيث سيقوم النادي بتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المجتمع المحلي .

وتعهد حمادة بأن نادي حمادة الرياضي سيبذل كل جهد ممكن لضمان نجاح هذه المذكرة، متطلعا إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعكس القيم المشتركة بين الطرفين وتحقق أهدافهم في خدمة المجتمع المحلي.