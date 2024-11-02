عمان الاهلية تشارك في تحكيم ملتقى البترا “بريشة فنان عربي”

وطنا اليوم_شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة بالدكتورة حنان الشيخ من قسم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي في ملتقى البترا “بريشة فنان عربي” كعضو لجنة تحكيم للملتقى، حيث رافقت الدكتورة الشيخ الوفد الذي ضم 29 فناناً تشكيلياً من 9 دول عربية طيلة أيام الملتقى والتي امتدت من تاريخ 22/10 ولغاية 27/10/2024 في مدينة البترا، باستضافة من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وبتنظيم من جمعية إنجاز للتنمية المجتمعية، احتفاءً باحتفالات المملكة بتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار تعزيز الهوية الثقافية الأردنية وتعميقها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والترويج لمدينة البترا الأثرية سياحياً. وتم اختتام أعمال الملتقى وعرض أعمال المشاركين بحضور رئيس مجلس المفوضين بالإنابة عطوفة الدكتورة فاطمة الهلالات ومفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة عطوفة الدكتور يزن المحادين.

وتأتي مشاركة الدكتورة حنان الشيخ انسجاماً مع رسالة القسم ورؤية الكلية والجامعة في دعم الإبداع والابتكار، ضمن خطة استراتيجية شاملة تسعى لتعزيز الشراكات المجتمعية وتبادل الخبرات والمعرفة.