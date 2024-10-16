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عمان الأهلية تَنضمّ إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

منذ ساعة واحدة
عمان الأهلية تَنضمّ إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

وطنا اليوم:انضمت جامعة عمان الأهلية إلى عالم البطاقات الذكية، وذلك من خلال الاتفاقية التي وقعتها مؤخرًا مع بنك القاهرة عمان لتحويل هويات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية إلى”بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات”.
وقد وقّع الاتفاقية عن جامعة عمان الأهلية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي الدكتور كمال البكري.
وأشار حمدان إلى أهمية هذه الشراكة التي تعكس التعاون المثمر بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعزز من تجربة الطلبة وتوفر لهم العديد من الخدمات المتميزة.
وأضاف أن البطاقة الجامعية الذكية ستسهم في تسهيل الإجراءات اليومية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية ، مما يعكس التزام الجامعة بتطوير بيئتها التعليمية.
من جهته، أكد البكري أن بنك القاهرة عمان يسعى دائمًا لتقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التعليم في الأردن، مشيرًا إلى أن هذه البطاقة لا تقتصر فقط على استخدامها كهوية تعريفية، بل تتيح أيضًا لحامليها إمكانية الدفع في جميع نقاط البيع داخل وخارج الأردن، بالإضافة إلى الشراء عبر الإنترنت والسحب النقدي.
كما يمكن لحاملي البطاقة شحنها من خلال فروع بنك القاهرة عمان المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر أكشاك الدفع الإلكتروني KIOSKS التي سيتم توفيرها داخل الجامعة في المستقبل القريب.
وتتميز هذه البطاقة أيضًا بتوفير خصومات مميزة عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحلات التجارية المتعاقدة مع البنك في جميع أنحاء المملكة.
وبهذا، تصبح جامعة عمان الأهلية الرقم 21 التي تستفيد من هذه الخدمة الفريدة التي يقدمها بنك القاهرة عمان في القطاع المصرفي المحلي، مما يعكس التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات لطلبتها.


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