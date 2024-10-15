بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عدنان بدران يرعى حفل تخريج الفوج الحادي عشر لمركز التعليم المستمر في جامعة البترا

منذ 18 ثانية
عدنان بدران يرعى حفل تخريج الفوج الحادي عشر لمركز التعليم المستمر في جامعة البترا

وطنا اليوم:أقام مركز التعليم المستمر في جامعة البترا حفل تخريج الفوج الحادي عشر على المسطح الأخضر في حرم الجامعة، تحت رعاية المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب وأولياء الأمور.
وأكد بدران في كلمته إلى الخريجين أهمية التعليم المستمر في مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الخريجين أصبحوا مؤهلين لحمل رسالة التأهيل والتدريب لمتطلبات السوق المتطورة سنويًا. وأوضح بدران أن التعليم المستمر يساهم في سد النقص في المهارات التي لا يستطيع التعليم التقليدي توفيرها، داعيًا إلى تنمية مهارات التفكير وابتكار حلول سريعة وفعالة.
وقال مدير مركز التعليم المستمر سعد المغربي: إن المركز يحرص على دراسة الاحتياجات التدريبية لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي، مع مواكبة كل ما هو جديد في مجالات التدريب والتطوير، ويتميز المركز بمستوى خريجيه وحصوله على عدد كبير من الاعتمادات الدولية.
وعبرت الطالبة حلا سلطة جي في كلمة الخريجين عن سعادتها واعتزازها بالوقوف بين زملائها في هذا اليوم الذي تتوج فيه جهودهم، مشيرةً إلى أن المركز أتاح لهم فرصة الحصول على تدريب متقدم، وتأهيل يساهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل. مؤكدة أهمية الدور الذي لعبته الهيئة التدريسية في توجيه وتدريب الطلبة، وأضافت: إن بعض الطلبة استطاعوا الحصول على فرص عمل خلال فترة التدريب بفضل جدية التعليم، وكفاية المدرسين، وحرص الإدارة على توفير أفضل سبل التعلم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:55

زياد المناصير يكشف: هذا سبب الضائقة المالية

15:18

العين الهندي يرعى تخريج موظفي المنشآت السياحية في البحر الميت المشاركين بدورة مكافحة الاتجار بالبشر

15:15

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك

15:07

97 مليون دولار لبرنامج أردني من البنك الدولي

14:54

المومني: أقول للصحفيين والإعلاميين لا تمدحوا المسؤولين

14:47

منصّة زين تعقد معسكراً تدريبياً مكثّفاً في ريادة الأعمال بحضور 70 مشارك

14:44

بنك صفوة الإسلامي يفتتح مركز أعمال جديد لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 5B مول في منطقة الياسمين

14:18

فعالية توعوية في مستشفى الأردن بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

14:11

11.400 طالب استُشهدوا و500 مدرسة وجامعة قُصفت في غزة

14:08

نقاش حاد في الكنيست بين أحمد الطيبي وبن غفير

14:07

“اعتداء مروع في عمان: سيدة تصفع طفلة في ساحة المدرسة وتثير غضب الأمهات!”

14:02

نيويورك تايمز: أوبئة تجتاح غزة وتهدد المنطقة بأكملها

وفيات
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024