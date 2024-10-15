عدنان بدران يرعى حفل تخريج الفوج الحادي عشر لمركز التعليم المستمر في جامعة البترا

وطنا اليوم:أقام مركز التعليم المستمر في جامعة البترا حفل تخريج الفوج الحادي عشر على المسطح الأخضر في حرم الجامعة، تحت رعاية المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد بدران في كلمته إلى الخريجين أهمية التعليم المستمر في مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الخريجين أصبحوا مؤهلين لحمل رسالة التأهيل والتدريب لمتطلبات السوق المتطورة سنويًا. وأوضح بدران أن التعليم المستمر يساهم في سد النقص في المهارات التي لا يستطيع التعليم التقليدي توفيرها، داعيًا إلى تنمية مهارات التفكير وابتكار حلول سريعة وفعالة.

وقال مدير مركز التعليم المستمر سعد المغربي: إن المركز يحرص على دراسة الاحتياجات التدريبية لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي، مع مواكبة كل ما هو جديد في مجالات التدريب والتطوير، ويتميز المركز بمستوى خريجيه وحصوله على عدد كبير من الاعتمادات الدولية.

وعبرت الطالبة حلا سلطة جي في كلمة الخريجين عن سعادتها واعتزازها بالوقوف بين زملائها في هذا اليوم الذي تتوج فيه جهودهم، مشيرةً إلى أن المركز أتاح لهم فرصة الحصول على تدريب متقدم، وتأهيل يساهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل. مؤكدة أهمية الدور الذي لعبته الهيئة التدريسية في توجيه وتدريب الطلبة، وأضافت: إن بعض الطلبة استطاعوا الحصول على فرص عمل خلال فترة التدريب بفضل جدية التعليم، وكفاية المدرسين، وحرص الإدارة على توفير أفضل سبل التعلم