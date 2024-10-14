وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة تكرمان الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة 2023-2024

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة أقامت اليوم الاثنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة حفلاً لتكريم الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة 2023-2024 في فندق بريستول، وذلك بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، إضافةً إلى عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين في السفارات العربية في عمان، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وعمداء الكليات الجامعية، وأعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال كلمته في الحفل قال مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة فادي الروسان إن اختيار الوزارة لعنوان ” أنتم سفراء الأردن” جاء لما يحمله هذا العنوان في طياته من الكثير من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة، وبين أهله النشامى ليكونوا بحق خير سفراء لنا، كما أضاف بأن الوزارة ومن خلال وحدة شؤون الطلبة الوافدين تعمل جاهدةً من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية إضافةً إلى التواصل مع أصحاب السعادة السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أياً من أبنائنا وبناتنا الطلبة الدارسين حالياً في مختلف الجامعات والكليات الأردنية حتى يعود الطالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

كما أضاف الروسان بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكف حالياً وبالتنسيق والتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة الأردنية الذين نقدر ونشكر جهودهم الجبارة على تنفيذ مزيد من الإجراءات والترتيبات الموجه للطلبة العرب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وعلى رأسها هذا الحفل الذي أصبح لقاءاً سنوياً لتكريم الطلبة الوافدين، كما أشار إلى تطوير الموقع الإلكتروني “أدرس في الأردن”، والذي يقدم معلومات تفصيلية عن نظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن إضافةً إلى إنجاز المشروع الأهم والأكثر فائدةً للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وهو نظام القبول الإلكتروني الموحد للطلبة الوافدين، والذي تم إنجازه من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وبالتنسيق مع جميع الشركاء (وزارة التربية والتعليم، الجامعات، الملحقين الثقافيين)، حيث تم إطلاقه مطلع العام الجامعي الحالي 2024-2025 للتسهيل على الطالب الوافد واختصار الوقت والجهد والمال في الحصول على القبول المبدئي، أو النهائي، أو المشروط، ودون الحاجة إلى أي وسطاء من أي نوع، إضافةً إلى مجموعة أخرى من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة استقطاب الطلبة الوافدين وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الأردن، وتنظيم مجموعة مختلفة ومنوعة من النشاطات التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، والتي تخدم الطلبة العرب والأجانب الدارسين في الأردن.

وفي كلمته نيابةً عن الطلبة الوافدين الذين تم تكريمهم، قال الطالب اليمني حمزة محمد العنسي، والحاصل على الترتيب الأول على الطلبة الوافدين خريجي جامعة جرش”إن الأردن يحتل مركزاً متقدماً في مجال التعليم العالي مما جعله مقصداً لكثير من الطلبة من مختلف دول العالم، حيث يجد الطالب الوافد في الأردن بيئة تعليمية حاضنة، ذات جودة كبيرة، ومحفزة للطلبة الوافدين للتميز أكاديمياً، إضافةً إلى فرص للمشاركة في نشاطات لامنهجية متنوعة تترك بصمتها لدى الطالب الوافد، خاتماً حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن عزيزاً كريماً مهاباً بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبسواعد أبنائه”.