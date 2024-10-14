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كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا تحقق المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة التحدي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

منذ 4 ثواني
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا تحقق المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة التحدي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:ترشح فريق من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا لتمثيل الأردن في معرض جايتكس 2024 في دبي، بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة التحدي الأردني لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. المشروع الفائز هو نموذج مبتكر يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعلاج مرض باركنسون، وهو مرض عصبي مزمن يؤثر في الحركة ويؤدي إلى تدهور تدريجي في القدرة على التحكم الحركي.
وأكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أن فوز الطلبة بهذه المسابقة جاء انعكاساً للجهد الكبير الذي يبذله أعضاء الهيئة التدريسية في تعزيز معلومات ومهارات الطلبة، ويعكس كذلك التزام الجامعة بالتميز وتوفير البيئة التعليمية المحفزة للإبداع في المجالات التقنية والعلمية، مؤكدًا التزام جامعة البترا الدائم بدعم الابتكارات والإبداعات الطلابية.
وهنأ عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي فريق العمل بفوزهم الذي يعكس مستوى طلبة الكلية المتميز، وقدرتهم على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في ابتكار حلول متقدمة في مجالات حيوية.
وأعرب المشرف على المشروع الدكتور عبد الكريم البنا عن اعتزازه بفوز الطلبة، مشيرًا إلى أنه تحقق بفضل الجهد الجماعي المتواصل والدعم المستمر من الجامعة.
يشار إلى أن الطلبة الفائزبن في هذا المشروع، هم:
جنى ثائر النجار.
مالك انس عواد.
البراء ناصر الخلايلة.


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