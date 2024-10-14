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كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية تباشر عامها الثاني بتوفير التدريب العملي لطلبتها

منذ ساعة واحدة
كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية تباشر عامها الثاني بتوفير التدريب العملي لطلبتها

وطنا اليوم:بدأت في كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشميّة عملية التدريب العملي لطلبة السنة الثانية في مختبرات المرحلة ما قبل السريرية المجهزة بأحدث الوحدات المخبرية والتقنيات والوسائل التعليمية المساندة التقنية والرقمية المتقدمة.

وذكر عميد الكلية الأستاذ الدكتور زياد الدويري أنه سيتم تزويد الطلبة خلال هذه المرحلة بالمعرفة النظرية والتدريب العملي اللازم في مواضيع تشريح الأسنان والإطباق بما يتلاءم مع أحدث الأساليب والوسائل المستخدمة عالميًا كخطوة أساسية ومهمة للتدريب العملي ما قبل السريري في مجالات الاستعاضات السنية الثابتة والمتحركة والمعالجة التحفظية واللّبية التي تؤهل الطلبة للمرحلة السريرية التي ستتم في مبنى العيادات السريرية الذي يجري العمل على إنشائه في القريب العاجل داخل الحرم الجامعي.

وأعرب الدكتور الدويري عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل لمسيرة الكلية لتكون منارة بين مثيلاتها في التعليم والتدريب، كما أثنى على جهود كوادر الكلية من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على تعاونهم ومتابعتهم لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها.

ويذكر أن كلية طب الأسنان تعد أحدث الكليات في الجامعة الهاشمية إذ استقبلت الدفعة الثانية من طلبتها هذا العام، وهي كلية مجهزة بأحدث التجهيزات، وتوفر أحدث الخطط الدراسية لمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان ضمن خطة دراسية عصرية تضم 210 ساعة معتمدة موزعة على خمس سنوات دراسية


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