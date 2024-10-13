بدء المرحلة الثالثة من صرف مستحقات وردّيات المنح والقروض

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية أو كلية) أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024، بإجمالي 2.2 مليون دينار، وذلك وفقاً لما يلي:

1) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من : جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت.

2) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من : الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

3) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل المملكة، أوائل الألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي) للعام الجامعي 2023-2024، وكانوا قد سددوا رسوم الفصلين الدراسيين الأول، والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعة الأردنية.

4) المستحقات المالية (الرسوم المدفوعة) إضافةً إلى المخصصات المالية للفصلين الأول والثاني للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في جامعة الحسين بن طلال للطلبة المقبولين في العام الجامعي 2023-2024.

حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 20 -10-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.