جمعية القلب الامريكية تجدد اعتماد مركز عمان الاهلية للتدريب الصحي

وطنا اليوم:استقبل الاستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الاهلية للشؤون الأكاديمية (عميد كلية طب الاسنان) ، السيد محمد المزين المدير الاقليمي لجمعية القلب الامريكية في منطقة الشرق الأوسط، بحضور كل من الاستاذ الدكتورة ايمان النزلي عميد كلية التمريض والاستاذ الدكتور خلدون حمدان مدير مركز جامعة عمان الاهلية للتديب الصحي.

وأشاد السيد محمد المزين بالمستوى المتميز لمركز جامعة عمان الاهلية للتدريب الصحي.حيث قامت جمعية القلب الامريكية بمنح مركز جامعة عمان الاهلية للتدريب الصحي تجديداً لاعتماد دورات الانعاش القلبي الاساسي ولمدة ثلاث سنوات بعد أن تم تقييم المركز من قبل مقيمين اقليميين وتبين استكماله لجميع الشروط المطلوبة وأداء متميز على المستوى المحلي والاقليمي. وكان مركز عمان الاهلية للتدريب الصحي قد تم افتتاحه بتاريخ 7-10-2022، وتم اعتماده كأول مركز معتمد لجمعية القلب الامريكية في جامعة أكاديمية لتدريب الانعاش القلبي الاساسي. كما قام السيد محمد المزين بزيارة ميدانية الى كلية التمريض وزيارة لمركز المحاكاة والذي يعتبر الأحدث على المستوى المحلي والاقليمي وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت له جامعة عمان الاهلية في مصاف الجامعات الأردنية.