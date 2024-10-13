بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جمعية القلب الامريكية تجدد اعتماد مركز عمان الاهلية للتدريب الصحي

منذ ساعتين
جمعية القلب الامريكية تجدد اعتماد مركز عمان الاهلية للتدريب الصحي

وطنا اليوم:استقبل الاستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الاهلية للشؤون الأكاديمية (عميد كلية طب الاسنان) ، السيد محمد المزين المدير الاقليمي لجمعية القلب الامريكية في منطقة الشرق الأوسط، بحضور كل من الاستاذ الدكتورة ايمان النزلي عميد كلية التمريض والاستاذ الدكتور خلدون حمدان مدير مركز جامعة عمان الاهلية للتديب الصحي.
وأشاد السيد محمد المزين بالمستوى المتميز لمركز جامعة عمان الاهلية للتدريب الصحي.حيث قامت جمعية القلب الامريكية بمنح مركز جامعة عمان الاهلية للتدريب الصحي تجديداً لاعتماد دورات الانعاش القلبي الاساسي ولمدة ثلاث سنوات بعد أن تم تقييم المركز من قبل مقيمين اقليميين وتبين استكماله لجميع الشروط المطلوبة وأداء متميز على المستوى المحلي والاقليمي. وكان مركز عمان الاهلية للتدريب الصحي قد تم افتتاحه بتاريخ 7-10-2022، وتم اعتماده كأول مركز معتمد لجمعية القلب الامريكية في جامعة أكاديمية لتدريب الانعاش القلبي الاساسي. كما قام السيد محمد المزين بزيارة ميدانية الى كلية التمريض وزيارة لمركز المحاكاة والذي يعتبر الأحدث على المستوى المحلي والاقليمي وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت له جامعة عمان الاهلية في مصاف الجامعات الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:15

سفير الاحتلال بطوكيو ينتقد مقارنة حرب غزة بكارثة 1945 النووية

15:38

ولي العهد يطمئن على صحة الوزير الأسبق مازن الساكت

15:34

كابيتال بنك يُعلن عن أسماء الفائزين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير

15:23

الصحة: مبالغ مالية تترتب على تأمين الفقراء المنتهي

15:17

زين تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات وقتها

14:56

وفاة فتاة عشرينية وإصابة أخرى بحادث دعس في الموقر

14:49

الأمن العام يتعامل مع شغب محدود في منطقة الوحدات

14:42

سميرات: إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة يعزز التنافسية

14:32

نتنياهو يدعو إلى إخراج قوات اليونيفل من جنوب لبنان

14:28

لقاء تشاوري بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وحزب إرادة .. صور

14:19

رئيس الجامعة الأردنية للعاملين : جهودكم صنعت الفرق فاستمروا

14:18

الإقتصاد الرقمي :إعفاء أرباح صادرات تكنولوجيا المعلومات حتى 2033 يعزز النمو والتنافسية في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمد