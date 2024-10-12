رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي بأعضاء الهيئة التدريسية ” القدامى والجدد”

وطنا اليوم_التقى رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بأعضاء الهيئة التدريسية القدامى والجدد، وذلك بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان ومستشارة الرئيس /عميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط ومدير وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي الدكتور اياد شعبان.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أعضاء الهيئة التدريسية الجدد متمنياً لهم التوفيق وان يكونوا شركاء فاعلين في تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية التعلمية والبحث العلمي وتعزيز الإسهام في خدمة المجتمعات وتنميتها، مؤكداً اعتزاز الجامعة بانضمام نخبة متميزة من أعضاء الهيئة التدريسية الى كوادرها.

وتحدث حمدان عن رؤية وأهداف الجامعة في تطوير بيئة تعليمية محفزة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من خلال استحداث تخصصات جديدة وفريدة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور حمدان أن الجامعة حصلت على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والمحلية وذلك بفضل جهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والدعم المستمر من قبل رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه السيد عمر الحوراني، مما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز تعليمي متقدم على الساحة العالمية.

وقالت مستشارة الرئيس /عميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين، على أن دعم البحث العلمي هو خطوة أساسية نحو تحقيق التميز الأكاديمي في الجامعة.

وأشار عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي على ضرورة استمرار عجلة البحث العلمي، حيث يُعد البحث العلمي الركيزة الأساسية للاعتمادات والتصنيفات المحلية والدولية. وأشار إلى أن عمادة البحث العلمي كانت وستظل ملتزمة بتطوير ودعم البحث العلمي بما يتناسب مع مستوى التطلعات والتحديات المستقبلية.

وقد أشار د. إياد عبدالله شعبان مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط إلى أن الجامعة تطبق نظام متكامل لإدارة الجودة يقوم على معايير ضمان الجودة الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ونظام إدارة الجودة الأيزو (9001)، وبما يدعم مشاركة الجامعة في التصنيفات العالمية من جهة، وتقدّم الكليات والبرامج للحصول على الاعتمادات الدولية من جهة أخرى، وضمن منظومة عمل متكاملة وفقاً لتوجهات الإدارة العليا بهذا الخصوص، كما أشار كذلك إلى التزام الجامعة بتطبيق معايير الاعتماد على المستوى العام، وعلى مستوى التخصصات والبرامج بما يواكب التطورات ويلبي احتياجات الأسواق على مستوى الأردن والمنطقة، بالإضافة إلى إنجاز تسكين معظم برامج وتخصصات الجامعة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والعمل جارٍ على استكمال ما تبقى من تخصصات في هذا المجال، مؤكداً على أن هذه الإنجازات وغيرها ما كانت لتتم لولا توجيهات الإدارة العليا المباشرة ممثلة برئيس الجامعة ودعم هيئة المديرين، وكذلك تعاون العمداء والعمل بروح الفريق على مستوى الكليات والدوائر والمراكز.

بدورهم عبّر أعضاء الهيئة التدريسية الجدد عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لرئيس الجامعة لإتاحته فرصة اللقاء بهم والاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم واستفساراتهم ، والذي بدوره اجاب عليها الأستاذ الدكتور حمدان بكل شفافية ووضوح.