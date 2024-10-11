رئيس الجامعة الأردنيّة : استعنّا بخبراء من المجتمع المحليّ لتدريس بعض الموادّ

رئيس الجامعة الأردنيّة خلال لقائه ببرنامج يسعد صباحك

عبيدات: تنفّذ الأردنيّة مشروعًا كبيرًا لتحديث البنية التّحتيّة، وتحويل قاعات الصّفّ إلى قاعات ذكيّة

عبيدات: استعنّا بخبراء من المجتمع المحليّ؛ لتدريس بعض الموادّ؛ سعيا إلى إكساب الطّلبة مهارات متقدّمة، وجعلهم أكثر منافسة في سوق العمل

عبيدات: لا بدّ من التّميّز حتّى نتمكّن من منافسة الآخرين

عبيدات: التفت فريق الجائزة إلى معايير الجائزة كلّها خلال مراحل تقييم الجامعة، ودُعّم ذلك كلّه بالوثائق

عبيدات: كما كان لعلاقة الجامعة بالصّناعة، والشّراكات الخارجيّة، وكذلك أصحاب العمل دورٌ في نيل الجامعة الجائزة

وطنا اليوم:أكّد رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات خلال لقائه عبر التّلفزيون الأردنيّ ببرنامج يسعد صباحك أنّ التّميّز بات مطلوبًا على المستوى العالميّ؛ حتى نتمكّن من منافسة الآخرين

وأضاف أنّ الجامعة مؤسّسة أردنيّة وطنيّة، وتعدّ من المؤسّسات الأولى الّتي أُسّست منذ 60 عاما، وتقع على عاتقها مسؤوليّة اجتماعيّة كبيرة تتمثّل في خدمة المجتمع، والطّلبة، والتّعليم، والبحث العلميّ، وتحتاج من الجميع جهودًا تقودها نحو التّميّز

و أشار عبيدات في حديثه عن حصول الجامعة على جائزة الملك عبد الله الثّاني للتّميّز / جائزة الجامعة الرّسميّة المتميزة إلى أنّ رسالة الجامعة تركّز على تحديث المجتمع الأردنيّ؛ فالتّميّز ضرورة لا بدّ منها، سواء من قِبل الجامعة، أو عضو هيئة التّدريس، أو الطّلبة

وبيّن أن لطلبة الجامعة، وخريجها، وأعضاء هيئة التّدريس، والإداريّين، والادارة المتميزين دورا كبيرا في نيل الجائزة؛ إذ إنّ انتماء الطالب وكوادر الجامعة سرّ النّجاح، وهم من أحرزوا الجائزة بجهدهم وتفانيهم وإصرارهم على النّجاح والتّميّز .

ولفت عبيدات إلى العوامل التي أدّت إلى النّجاح والتّميّز، منها البنية التّحتيّة؛ فقد قامت الجامعة اليوم بتحديث قاعاتها ومدرجاتها ومختبراتها كلّها، حيث أنجزت ما نسبته 60% من القاعات إنشائيا، وحوّلت بعض القاعات إلى قاعات ذكية، ما يساعد الطّالب والأستاذ ليقّدم كلّ ما لديه أثناء إعطاء المحاضرة والدّرس.

وبيّن أنّ البنية التّحتيّة، وتحديث شبكة الإنترنت قد أصبحت مهمة، حيث عملت الجامعة على التّشاركية مع القطاع الخاص؛ ليعطوا دفعة مختلفة في العمليّة التّعليميّة؛ إذ يجب أن يمتلك الطالب اليوم المهارات كلّها.

كما قامت الجامعات بأتمتة 80% من عمليّاتها الإداريّة والماليّة، وهي ليست بالعمليّة السّهلة.

وتطرق إلى أهميّة البحث العلميّ، وكيفيّة تشجيع الطّلبة والباحثين على البحث العلميّ، والتشبيك مع القطاع الخاصّ؛ فهو عامل مهم في إحراز الجائزة؛ لأنّ علاقتها بالصّناعة والشّراكات وأصحاب العمل جزء مهمّ من معاييرها؛ فالجائزة اعتمدت على معايير موضوعيّة مهمّة تعتمد على الوثائق، فكلّ معلومة يجب أن تدعم بالوثائق.