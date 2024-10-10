منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من رومانيا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام الجامعي 2024/2025 في برنامج البكالوريوس بتخصص (الطب البشري) في جمهورية رومانيا بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، السكن، تأمين طبي، مخصص شهري).

شروط التقديم:

أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي) في الدورة الصيفية للعام 2024 فقط (ناجح لأول مرة).

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (90%).

تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي: dsa@mohe.gov.jo. لتحميل الطلب، اضغط هنا.

لغة الدراسة: اللغة الرومانية. بحيث يخضع الطالب في السنة الأولى لدراسة سنة تحضيرية في جمهورية رومانيا.

آلية الترشيح:

سيتم ترشيح اعلى طالبين متقدمين من كل محافظة بالإضافة الى طالبين من التعليم الخاص وحسب معدل الثانوية العامة الأردنية وبشرط ان لا يحصل أي لواء داخل المحافظة على أكثر من مقعد واحد.

موعد التقديم:

يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة من خلال البريد الالكتروني التالي : dsa@mohe.gov.jo اعتباراً من الاحد الموافق 13/10/2024 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين 14/10/2024.

ملاحظات:

لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ما قبل العام 2024، والحاصلين على شهادات الثانوية غير الأردنية.

سيتم اعتماد الطلبات المرسلة من خلال البريد الالكتروني فقط ولن يتم استقبال اي طلب ورقياً.

على الطلبة الذين سيتم ترشيحهم مراجعة الوزارة بالسرعة القصوى للبدء بتجهيز الوثائق المطلوبة.