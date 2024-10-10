إعلان نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 10-10-2024 نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2024-2025، وللاطلاع على النتائج إضافة إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/AdmBRGResults.aspx