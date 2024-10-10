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إعلان نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير

منذ ساعة واحدة
إعلان نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 10-10-2024 نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2024-2025، وللاطلاع على النتائج إضافة إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/AdmBRGResults.aspx


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