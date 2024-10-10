ترقية د.مصطفى عطيات في عمان الاهلية إلى رتبة الأستاذية في القانون التجاري

وطنا اليوم:قرر مجلس العمداء في جامعة عمان الأهلية برئاسة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، رئيس الجامعة ، ترقية الدكتورمصطفى عطيات/ عميد شؤون الطلبة في الجامعة إلى رتبة الأستاذية في القانون التجاري.

وقد تقدمت أسرة الجامعة ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالتهنئة والتبريك من الدكتور مصطفى عطيات بمناسبة هذه الترقية متمنين له دوام التقدم والنجاح.