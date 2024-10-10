بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

ترقية د.مصطفى عطيات في عمان الاهلية إلى رتبة الأستاذية في القانون التجاري

منذ 8 ثواني
ترقية د.مصطفى عطيات في عمان الاهلية إلى رتبة الأستاذية في القانون التجاري

وطنا اليوم:قرر مجلس العمداء في جامعة عمان الأهلية برئاسة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، رئيس الجامعة ، ترقية الدكتورمصطفى عطيات/ عميد شؤون الطلبة في الجامعة إلى رتبة الأستاذية في القانون التجاري.
وقد تقدمت أسرة الجامعة ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالتهنئة والتبريك من الدكتور مصطفى عطيات بمناسبة هذه الترقية متمنين له دوام التقدم والنجاح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:18

شركة بوابة الأردن تضيء أبراج السادس دعماً لحملة التوعية بسرطان الثدي

14:16

الجغبير: لقاء إيجابي مع رئيس الوزراء يرسم خارطة طريق لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات

14:13

الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح

14:09

ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها

14:04

الأمن تفنّد افتراء صاحب قيود ادّعى تعرّضه لانتهاكات في مراكز الإصلاح

13:10

22 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين برفح

13:06

محافظ إربد يجري جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة: إشادة بالجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية

12:47

بايدن يصف نتنياهو بالوغـد والكاذب اللعـين

12:37

الإفراج عن إسرائيلي اعتقل في لبنان ونقله إلى الولايات المتحدة

12:16

مجلس عمداء جامعة البترا يقرر ترقية الدكتور علي المقوسي إلى رتبة أستاذ مشارك

12:14

عراك بين كلبين يوصل صاحبيهما إلى المحكمة

11:51

ولي العهد ينشر أغنية أبشري يا بلادي حنا لها

وفيات
وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024