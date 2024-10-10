مجلس عمداء جامعة البترا يقرر ترقية الدكتور علي المقوسي إلى رتبة أستاذ مشارك

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة البترا ترقية الدكتور علي المقوسي إلى رتبة أستاذ مشارك. ويشغل الدكتور المقوسي حاليًا منصب مدير مكتب التمويل الخارجي ونقل التكنولجيا في جامعة البترا، وعضو هيئة تدريسية برتبة أستاذ مشارك في قسم أمن المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا.

حصل الدكتور علي المقوسي على درجة الدكتوراه في علم الحاسوب – شبكات الحاسوب من جامعة أكسفورد بروكس في المملكة المتحدة عام 2003، بالإضافة إلى شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب.

حصل المقوسي على العديد من المشاريع البحثية والتطويرية الممولة محلياً وخارجياً التي ساهمت في تطوير منتجات صناعية، وتطوير العديد من الإجراءات المؤسسية، واستحداث عدد من المختبرات البحثية والتعليمية في جامعة البترا. وساهمت هذه المشاريع في حصول العشرات من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة على منح دراسية وبحثية ممولة من الجامعات الأوروبية.

نشر المقوسي أكثر من ثلاثين بحثًا في مجلات علمية عالمية محكمة ومؤتمرات دولية ومحلية، تمحورت في معظمها حول تصميم وبناء شبكات الحاسوب والإنترنت، وتطوير بيئة آمنة للشبكات الحاسوبية السلكية واللاسلكية وتطبيقات الإنترنت، وفي الأمن السيبراني. ويعد المقوسي عضوًا فعالًا في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE” في الولايات المتحدة. وهو كذلك عضو في نقابة المهندسين الأردنيين.

أشرف المقوسي على عقد العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وهو عضو هيئة تحرير ومحكم معتمد في العديد من المجلات العلمية العالمية المصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس، وهو كذلك مشرف مشارك وممتحن خارجيّ للعديد من رسائل الماجستير في الجامعات الأردنية، ومشارك في لجان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.