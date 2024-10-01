بالصور .. أ.د. حمدان يرعى حفل عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من فوج اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:رعى الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية مساء أمس 30-9-2024 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة بتخريج طلبتها للفصل الصيفي 2023-2024 من فوج اليوبيل الفضي ، بحضور عطوفة السيد عمر الحوراني نائب رئيس هيئة المديرين للجامعة ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، وبحضور أ.د. أنس السعود نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة ، ومساعدي ومستشاري الرئيس ، والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي بتلاوة عطرة من القران الكريم للطالب آدم الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات كلمة الجامعة في الحفل رحب فيها بعطوفة راعي الحفل الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة و بعطوفة نائب رئيس هيئة المديرين السيد عمر الحوراني وبالسادة أصحاب العطوفة والسعادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة وبالأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة والسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية ، كما رحب بالضيوف والحضور والخريجين قائلا :

يطيبُ لي أنْ أرحِّبَ بكم جميعاً في رحابِ جامعة عمان الأهلية في هذا الحفل الكريم ، حيث نعتز بأن نقدمَ كوكبةً جديدةً من خريجي الجامعة للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2023/2024، نضيفهم إلى رصيدِ هذه المؤسسةِ التعليميةً الرائدةً والتي مضى على تأسيسها خمسة وثلاثون عاماً على يد المرحومٍ المؤسس الدكتور أحمد الحوراني كأولِ جامعةٍ خاصةٍ في الأردن ، حتى أصبحت منارةً للعلمِ ومركزاً للإشعاعِ الحضاري‘فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً، شهوداً على هذا الإنجازِ الذي تقدمُهُ جامعتنا.

وأضاف : نحتفل اليوم بتخريج فوج اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملكِ عبد الله الثاني بن الحسين حفِظهُ الله ورعاه الذي نحتفي به قائداً ومعلماً يسعى دوماً ليبقى الأردن بالطليعة رغم التحديات، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية بعون الله حِصناً منيعاً وملاذاً لكل أبناء أمتنا وأحرارها، وكما كان على الدوام سنداً وشريكاً وأخاً لكلَ أبناء الأمتين العربية والإسلامية والمواقف المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة.

ثم قال : إن جامعة عمان الأهلية تحملُ عبءَ التميزِ والتفرد وتُجسد روحَ الوطنِ ومعنى العلمِ والمعرفة، وذلك بفضل الدعم الكبير والمتواصل واللا محدود من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وهو الذي لا يكل ولا يمل من السعي نحو رفعة الجامعة وتقدمها في جميع المجالات ورفد الجامعة بكل ما هو حديث ومتطور، وكذلك الرؤيا الاستراتيجية الثاقبة والخبرة الإدارية المتميزة لعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان والذي ظهرت بصمته بشكل واضح في رفع اسم الجامعة محلياً ودولياً والشكر كذلك لكافة العاملين بالجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأشاد بريادة الجامعة محليا وعربيا وعالميا حيث قال : يسرنا أن نفخر بجامعة عمان الأهلية حيث حافظت الجامعة على صدارتها للجامعات الأردنية الخاصة وحققت قفزة نوعية بتقدّمها 40 مرتبة ضمن الفئة 801 / 850 عالميا في تصنيف QS العالمي 2025، كما حافظت على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة. لتؤكد الجامعة بهذا الإنجاز اللافت تميزها الأكاديمي وريادتها في مجال التعليم العالي.

كما أشار الى استحداثِ الجامعة للعديدِ من التخصصاتِ الجديدة الأمر الذي يعكس رؤيةً مستقبليةً والتزاماً بالتميزِ الأكاديمي من خلالِ استحداثِ التخصصاتِ الجديدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، لتواكبَ الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال : استحدثت الجامعة مؤخراً كلية للتعليم التقني واستحدثت البرامج الاكاديمية التالية:

– ماجستير تكنولوجيا الاعمال في كلية الاعمال

– بكالوريوس تكنولوجيا صناعة الاسنان /كلية طب الاسنان

– بكالوريوس العلاج الوظيفي/ كلية العلوم الطبية المساندة

– بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب الالكترونية/ كلية تقنية المعلومات

– بكالوريوس اللغتان الصينية الإنجليزية وبكالوريوس اللغتان الألمانية الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم

– وبكالوريوس هندسة المركبات الكهربائية في كلية الهندسة.

ثم تحدث عن تكريم الجامعة لطلبتها وخريجيها المتميزين حيث قال : تقديراً من الجامعة لطلبتها وخريجيها المتميزين على المستوى الرياضي وتكريماً من هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية لخريج الجامعة والبطل الأولمبي الطالب زيد مصطفى بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في رياضة التايكواندو في أولمبياد باريس 2024 وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة قرر رئيس هيئة المديرين عطوفة الدكتور ماهر الحوراني منح الطالب زيد مصطفى منحة كاملة لدراسة الماجستير في علوم الرياضة.

وهنأ الخريجين بالقول : أهنئكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ونعرب لكم عن فخرنا بتخرجكم، فقد قمتم ببناءِ أساسٍ لمستقبلٍ واعدٍ ومشرق. واثقينَ بأنكم ستكونونَ رواداً ومبتكرينَ في مجالاتِكم المختلفة.

واختتم كلمته قائلا : حفظ اللهُ الأردنَ وطنًا عزيزًا شامخًا وحفظ صاحبَ الجلالةِ الهاشميةِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

ثم ألقى كلمة الخريجين الطالب محمد عدنان عبد الوارث / كلية الهندسة ، حيث رحب براعي الحفل عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة والسادة نواب الرئيس والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية ، والخريجين وذويهم والحضور.

ثم حمد الله وشكره ، متقدما بالشكر لعائلات الخريجين ودعمهم غير المشروط وتفانيهم اللامحدود في تلبية احتياجات أبنائهم والذي كان له الأثر البالغ في بلوغِهم هذه المرحلة المُشرقة من حياتهم . مقدماً الشكر للاساتذة والإداريين وللزملاء الخريجين ، الى جانب شكره للمكتبة “الحاضنة الدائمة ” واعتبرها كأم معْطاءَةٌ حتى على ابنها البخيل.

كما قدم التحية للأهل بفلسطين وغزة وللشهداء والعُلماء والأطباء، مهديا النجاح لهم .

وختم كلمته بمخاطبة الخريجين :اعلم أنَّ الدنيا فانية … وأنَّ عملَكَ هو الذي سيدومُ.

ثم قام الاستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس بإلقاء بيان التخريج للطلبة الخريجين والخريجات مشيراً الى أنهم قد أنهوا متطلبات التخرّج ، داعيا ً الى تسليمهم شهاداتهم التي يستحقون .

وقد قدمت للحفل الطالبة الخريجة آلاء عبد الغني تيسير الحاج علي من كلية الهندسة بكلمات جميلة لافتة .

وفي نهاية الحفل قام عطوفة راعي الحفل الاستاذ الدكتورساري حمدان بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين والمتفوقات .

*** لمشاهدة حفل التخريج “فيديو” على الرابط :