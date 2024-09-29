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“القبول الموحد يعلن أسماء المرشحين للقبول في تخصصات التمريض والقبالة والمهن الطبية لمرحلة الدبلوم 2024-2025”

منذ دقيقتين
“القبول الموحد يعلن أسماء المرشحين للقبول في تخصصات التمريض والقبالة والمهن الطبية لمرحلة الدبلوم 2024-2025”

وطنا اليوم_أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025، وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC
وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية، أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللاطلاع على هذه الحدود الدنيا الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRCLeastAvr


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