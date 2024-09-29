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تعميم هام من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الأساتذة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية الرسمية

منذ ساعتين
تعميم هام من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الأساتذة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية الرسمية

وطنا اليوم_عمم اليوم الأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة على الأساتذة الكرام رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية لمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسياً ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم السبت القادم الموافق 5-10-2024 ، وهو الموعد المتوقع لإعلان وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لقوائم الطلبة المرشحين للقبول من مسيئي الاختيار والطلبة المتقدمين بطلبات إنتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، وذلك تسهيلاً على الطلبة وذويهم، وتجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في إحدى الجامعات ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى.


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