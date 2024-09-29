جامعة البترا والشركة الأردنية لإنتاج الأدوية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث والتطوير في الصناعات الدوائية

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجال صناعة الأدوية. وتندرج الاتفاقية ضمن التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي على العمل في مجالات تطوير الأدوية بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في الأردن.

وقع الاتفاقية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية عبد الجبار الكسبي، بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ونائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية عدنان بدوان، وممثلين عن طرفي الاتفاقية.

وأكد عبد الرحيم أهمية الشراكة بين الصناعة والأكاديميا، مشيراً إلى أنها تعزز من فرص التعاون في مجال البحث والتطوير بما ينعكس على مصلحة الصناعة الأردنية واقتصاد وطننا العزيز، وتفتح هذه الشراكات أيضا آفاقًا جديدة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا للاطلاع عن كثب على واقع ومتطلبات الصناعة، والمساهمة في إيجاد حلول علمية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو ما يساهم في تعزيز مهارات الطلبة في مجالاتهم الأكاديمية المختلفة، معتبرًا أن المذكرة تسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وهو ما يزيد من جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وأعرب الكسبي عن حرص الشركة على التعاون مع القطاع الأكاديمي في مجال البحث العلمي قائلاً: “تمثل المذكرة نقطة انطلاق نحو مشاريع بحثية مشتركة تعود بالنفع على المجتمع ككل”، مضيفًا أنها تعد خطوة نحو تحقيق أهداف مشتركة وتعزيز القدرات البحثية والتدريبية.

تتضمن مذكرة التفاهم توفير الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية برامج تدريبية مخصصة للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى تبادل المعرفة من خلال تنظيم نشاطات أكاديمية وعلمية مشتركة مثل المؤتمرات والندوات؛ إذ يتاح للخبراء والباحثين تبادل الأفكار والخبرات بما يسهم في بناء شبكة من التعاون بين المؤسستين، وهو ما يدعم الابتكار والبحث العلمي.