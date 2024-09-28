فتح باب تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات 2024-2025

وطنا اليوم_تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 28-9-2024 وحتى الساعة 12 من مساء يوم الاثنين القادم الموافق 30-9-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025، علماً بأن طلبات الإنتقال تشمل فئات الطلبة التالية:

1) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصي الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

2) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

3) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2024، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

4) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2024، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً، ويمكن للطلبة التقدم لها وهي:

مرحلة البكالوريوس

• تخصص تكنولوجيا معلومات الأعمال/الجامعة الأردنية

• تخصص الأمن السيبراني/الجامعة الأردنية

• تخصص الذكاء الاصطناعي / الجامعة الأردنية

• تخصص علم البيانات / الجامعة الأردنية

• تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان / جامعة مؤتة

• تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر/ جامعة مؤتة

• تخصص علم الاجتماع/الانحراف والجريمة / كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية

مرحلة الدبلوم المتوسط

• تخصص تكنولوجيا التعليم الإلكتروني /كلية الأميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية

• تخصص التربية البدنية والصحية / كلية الكرك الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية

ملاحظة هامة : التخصصات الجديدة المذكورة أعلاه ستظهر لجميع الطلبة، وذلك حسب الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب وفقاً للسياسية العامة لقبول الطلبة، نظراً لعدم توفر معدل قبول تنافسي فيها، وبعد تنفيذ عملية المناقلات وقبول طلبة إساءة الاختيار يتوقع أن يكون معدل القبول التنافسي فيها أعلى من الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المنصوص عليه في السياسة العامة لقبول الطلبة، لذا ينصح بعد اختصار الطلب على هذه التخصصات الجديدة فقط.