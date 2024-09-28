فوز طالب مدارس الجامعة محمد حباب بالمركز الثالث عالميا بمسابقة هيبو للغة الإنجليزية 

وطنا اليوم-في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات مدارس الجامعة، حقق الطالب المتألق *محمد حباب* من *القسم الدولي* المركز الثالث عالميًا في *مسابقة هيبو للغة الإنجليزية*، بعد تفوقه في المراحل الإقليمية وفوزه بالمركز الأول في تركيا على مستوى الشرق الأوسط.

هذا الإنجاز يعكس تفاني طلبة مدارس الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

وقد عبرت أسرة مدارس الجامعة ممثلة بالمشرف العام السيدة ناديا الحوراني والسادة المدراء والاساتذة عن فخرهم بالطالب محمد ، وتقدموا منه بخالص التهاني على هذا التميز الذي يعزز من مكانة مدارس الجامعة على الساحة العالمية، متطلعين إلى المزيد من النجاحات المستقبلية.

لمشاهدة فيديو حفل التتويج على الرابط التالي :

https://youtu.be/IQXSvH9yTUc