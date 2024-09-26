صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوقع مذكرة تفاهم بحثي مع المؤسسة الألمانية للبحوث 

وطنا اليوم_

في إطار جهود تعزيز التعاون العلمي الدولي، وقع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للبحوث (DFG)، المنظمة الرائدة في تمويل البحوث في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث وقع عن الجانب الأردني معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، فيما مثل الجانب الألماني الأستاذ الدكتورة Katja Becker، والأمين العام الدكتور Heide Ahrens.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تعزيز الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمؤسسة الألمانية للبحوث في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتوفير الدعم اللازم للباحثين الأردنيين، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، كما تشمل المذكرة عدداً من البنود التي تركز على تمويل الأبحاث المشتركة، وتوفير برامج تدريبية وورش عمل للباحثين، بالإضافة إلى إقامة مؤتمرات وندوات علمية تسهم في تبادل الأفكار والتجارب.

وقد أكد الوزير محافظة على أهمية هذا التعاون في تطوير البحث العلمي في الأردن، مشيراً إلى أن التعاون الدولي سيسهم في تعزيز قدرة الباحثين الأردنيين من خلال استخدام أحدث التقنيات ونقل التكنولوجيا لبناء القدرات الوطنية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، كما أكد أيضاً على دور صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في دعم مسيرة البحث العلمي عموماً، وذلك من خلال توجيه الدعم إلى المشاريع ذات البعد التطبيقي والابتكاري استجابةً للتحديات التي تستجد على المستوى الوطني، والذي يفضي إلى الريادة ويعزز الاسهام في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توجيه الدعم نحو المشاريع الوطنية التي تسهم في حل المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني من خلال تضافر الجهود بين القطاعات الأكاديمية والصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، ويعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية العلمية والبحثية ونقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار والتقدم التكنولوجي.