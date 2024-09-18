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البرماوي ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا على العالم

منذ 4 ثواني
البرماوي ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا على العالم

وطنا اليوم:في انجازً أكاديمياً عالمياً هو الأول من نوعه على مستوى الباحثين في مجال الإعلام بالأردن تم تصنيف الدكتور محمد حابس البرماوي من جامعة اليرموك – كلية الإعلام- قسم الإذاعة والتلفزيون ضمن قائمة العلماء 2% على مستوى العالم في مجال الاعلام الرقمي والتلفزيوني. وأدرجت جامعة ستانفورد الدكتور البرماوي ضمن النخبة المتميزة من الباحثين الأكثر تأثيرًا على الساحة العلمية العالمية وجاء ذلك استنادًا إلى قاعدة البيانات المتجددة التي أعدها الفريق المتعاون بين جامعة ستانفورد ودار النشر العالمية السيفير. وأعلنت جامعة “ستانفورد” ، عن هذا التصنيف، الذي يشمل أكثر من 9 ملايين عالِم يعدّون الأنشط في جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالًا علميًّا و176 حقلاً فرعيّاً في الاعتبار ويستبعد التصنيف الاستشهادات الذاتية، مركّزاً على موقف الباحثين في تأليف الأوراق العلمية وتُظهر البيانات المُستقاة من هذه القاعدة نجاحات الدكتور البرماوي وتأثيره البارز في مجالات الاعلام الرقمي والتلفزيوني ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الاعلام، وتكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة، وتحليل البيانات الرقمية، والتلفزيون الاجتماعي مع أكثر من 140 بحثًا نُشرت في مجلات علمية عالمية محكمة مثل (Springer، Elsevier،IEEE,، Taylor & Francis، Frontiers ) ولديه اكثر من ٣٨٠٠ استشهاد لأبحاثه ومنشوراته العلمية على مستوى العالم.


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