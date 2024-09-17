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جامعة البترا تنعى الدكتور طراد محمد الملاحمة

منذ 12 ثانية
جامعة البترا تنعى الدكتور طراد محمد الملاحمة

وطنا اليوم:أسرة جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، تنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتور طراد محمد الملاحمة، عضو هيئة التدريس في قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات/ كلية العلوم الإدارية والمالية.
وتقدمت الجامعة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقالت الجامعة في نعيها للدكتور الملاحمة: “كان الدكتور طراد الملاحمة من الشخصيات الأكاديمية البارزة في جامعة البترا، إذ عمل مديرًا لحاضنة الأعمال، وساهم في تعزيز مفاهيم الريادة والابتكار بين الطلبة، وكان له أثر مهم في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تقديم خدمات التدريب والاستشارات، وأشرف على العديد من المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل”.
واستذكرت الجامعة أخلاق الملاحمة وحسن تعامله قائلة: “لقد ترك الدكتور طراد أثرًا كبيرًا في الجامعة من خلال مشاركته الفعالة في تطوير مهارات الطلبة خصوصًا في مجالات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وكان معروفًا بحسن خلقه وتواضعه، وتعامله بإنسانية راقية مع زملائه والطلبة جميعًا، وكان دائمًا حاضرًا لتقديم النصيحة والدعم، وسيبقى ذكره خالدًا بفضل عطائه وسيرته العطرة


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