نتائج الإنتخابات الأولية للفائزين بمقاعد الدوائر المحلية في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:أعلن رئيس لجنة الانتخاب في دائرة الزرقاء عن الفائزين في المقاعد المخصصة للدوائر المحلية لانتخابات مجلس النواب العشرين في الزرقاء.

وفاز محمد جميل الظهراوي من قائمة “كرامة” وحصل على 13438 صوتا، وأيمن توفيق أبو الرب من قائمة “جبهة العمل الإسلامي” وحصل على 16923 صوتا، ووليد حامد المصري من قائمة “عزم” وحصل على 6984 صوتا.

كما فاز حسين علي العموش من قائمة “الاتفاق” وحصل على 5109 أصوات، ورائد مصباح رباع من قائمة “تقدم” وحصل على 4572 صوتا، ومحمد سلامة الغويري من قائمة “الوطني الإسلامي” وحصل على 4136 صوتا، وعايد محمد المعلا من قائمة “الاتحاد” وحصل على 2711 صوتا.

وعن المقعد الشركسي/ الشيشاني، فاز نبيل كامل الشيشاني من قائمة “جبهة العمل الإسلامي” وحصل على 16809 صوتا، وعن المقعد المسيحي فاز هايل فريح عياش من قائمة “كرامة” وحصل على 13512 صوتا.

وفازت نسيم عارف العبادي من قائمة “كرامة” وحصلت على 17270 صوتا من مقعد الكوتا.